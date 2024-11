RC - Dernières infos

Personne n’est ensemble sauf moi

Personne n’est ensemble sauf moi… c’est le nom de la pièce de la Compagnie Amonine, qui est à découvrir ce jeudi soir au Reflet à Vevey et samedi au théâtre de la Gare à Monthey.

Une pièce qui interroge sur la place des ados dans le monde et face au monde. Interprétée, en partie, par des jeunes en situations de handicaps dits invisibles, cette pièce, oscillant entre fiction et témoignages, est invitation à une autre vision du monde. Une pièce tout public qui parle des ados pour les ados et pour tout ceux qui aimeraient mieux les comprendre.

Notre reportage vidéo:

Martine Vuistiner