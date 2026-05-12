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« Patoisromands.ch » une plateforme dédiée à la valorisation des patois et plus encore

Les services de la culture des cantons du Valais, de Fribourg, de Vaud et du Jura ont présenté, ce mardi matin à Sion « Patoisromands.ch ». Une plateforme intercantonale axée sur la valorisation et la préservation des patois.

Les cantons du Valais, de Fribourg, de Vaud et du Jura s’associent en faveur du patois. Ensemble, ils ont présenté hier (ma) à Sion une toute nouvelle plateforme qui a pour but de sauvegarder et valoriser tous les patois romands. Le projet Patoisromands.ch, porté par la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, s’inscrit dans une dynamique visant à répondre de manière coordonnée aux défis posés par la disparition des patois romands. Reconnus en 2018 comme langues régionales ou minoritaires en Suisse, les patois romands constituent une richesse du patrimoine. Il était urgent de documenter ces savoirs afin de les valoriser Alain Dubois, chef du Service de la culture du canton du Valais.

La démarche se veut aussi pédagogique, des exercices en ligne sont disponibles, proposant ainsi une initiation aux patois.