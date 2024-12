RC - Dernières infos

Passages piétons: Montreux peut mieux faire !

A Montreux 8 passages piétons ne satisfont pas le TCS. Il s’agit des résultats annoncés par un audit mené par le Touring Club Suisse au printemps dernier.

Les passages piétons incriminés se trouvent aux abords de la gare, il s’agit de passages non régulés, c’est-à-dire sans feux, pour lesquels la visibilité fait souvent défaut. La Municipalité montreusienne a pris acte du rapport parvenu la semaine dernière et entend agir rapidement dans les cas où cela est possible. Florian Chiaradia, municipal montreusien en charge de la mobilité.

Notez que les futurs aménagements liés au chauffage à distance, notamment sur la Grande Rue permettront déjà la sécurisation de 4 passages piétons et le passage en zone 30 aux abords du collège renforcera aussi la sécurité.

Martine Vuistiner