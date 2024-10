RC - Dernières infos

Pas de troisième mandat à l’exécutif cantonal valaisan pour Frédéric Favre

Frédéric Favre l’a annoncé ce mercredi après-midi, il ne se représentera pas pour un troisième mandat à l’exécutif cantonal valaisan.

Sur les réseaux sociaux, le conseiller d’Etat chargé de la sécurité, des institutions et du sport indique que son choix est « dicté par des raisons personnelles », et non une lassitude. Il restera en fonction jusqu’au 30 avril 2025, dernier jour de son mandat.