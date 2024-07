RC - Dernières infos

Pas de poisson rouge ni de plante exotique dans les cours d’eau!

Le canton du Valais rappelle qu’il est interdit de verser l’eau d’un aquarium ou d’un étang dans la nature. Animaux et végétaux peuvent causer d’importants dégâts à la biodiversité.

Il ne faut pas verser l’eau de son aquarium ou de son étang de jardin dans la nature. Le canton du Valais rappelle que cette pratique est interdite par la loi et que les animaux ou végétaux relâchés peuvent causer d’importants dégâts à la biodiversité.

De plus, il peut être difficile de revenir en arrière, par exemple si une plante exotique s’est installée dans un cours d’eau. Le service des forêts et de la nature recommande de se renseigner sur l’entretien d’un étang de jardin ou d’un aquarium, de veiller à ce qu’aucun être vivant ne puisse s’échapper et de ne pas ramener d’animaux ou de plantes de l’étranger. Barbara Molnar, biologiste pour le service des forêts, de la nature et du paysage du canton du Valais:

Enfin, s’il n’est pas possible de garder les animaux ou les plantes, il faut se renseigner sur les options de reprise, notamment pour les tortues de Floride qui ne peuvent être remises qu’à des centres d’accueil agréés.