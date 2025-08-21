RC - Dernières infos

Partage, saveurs et rencontres : les tables conviviales pour senior séduisent depuis plus de 20 ans

Depuis plus de vingt ans, les tablées conviviales pour seniors remportent un franc succès dans le canton de Vaud.

De la Riviera au Pays-d’Enhaut, en passant par le Chablais, près de 300 repas sont organisés chaque année par les bénévoles de l’Association Pro Senectute Vaud. Chez un hôte, dans un café ou autour d’un grand banquet, ces moments de partage permettent aux participants, âgés de 60 à 99 ans, de savourer des spécialités culinaires tout en brisant la solitude.

Ces journées sortent les seniors de l’isolement et débouchent souvent sur de belles rencontres. De quoi nourrir un fort intérêt chez les retraités. Stéphanie Allesina, animatrice régionale chez Pro Senectute Vaud.

En réunissant les seniors autour d’un repas, Stéphanie Allesina évite leur isolement.

Avec le vieillissement de la population, de nouvelles tablées seniors voient le jour chaque année pour répondre à une demande toujours plus croissante. Pro Senectute recherche activement des bénévoles pour ces événements.