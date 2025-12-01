RC - Dernières infos

Papier découpé : une exposition unique réunit une centaine d’artistes pour les 40 ans de l’association

L’Association suisse du papier découpé fêtera ses 40 ans en 2026.

Pour célébrer cet anniversaire, une nouvelle exposition, inaugurée samedi en présence de l’ancien conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann, rassemble plus d’une centaine d’œuvres au Musée suisse du papier découpé à Château-d’Oex. Pour ce jubilé, chaque membre de l’association a été invité à créer une pièce autour des thèmes du rubis et du chiffre 40.

L’exposition met ainsi en lumière une grande diversité de styles et de techniques du découpage suisse, du traditionnel au moderne. Aujourd’hui le papier découpé ne se cantonne plus aux représentations de poya. C’est un art en perpétuel mouvement qui évolue avec son temps selon Monique Buri, présidente de l’Association suisse du papier découpé.

Cet accrochage collectif est aussi l’occasion pour Monique Buri de transmettre la passion de cette tradition vivante aux nouvelles générations.

Les œuvres de la nouvelle exposition « Jubilé de Rubis » peuvent être admirées jusqu’à fin mars 2026 au Musée suisse du papier découpé à Château-d’Oex.