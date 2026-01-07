RC - Dernières infos

Panne fatale pour la vieille dameuse des Prévondes

Au-dessus de Montreux, le domaine skiable des Prévondes a dû faire face à un imprévu de taille en plein début de saison : la panne définitive de sa dameuse historique. Une situation qui fragilise l’équilibre financier de ce petit domaine, porté presque exclusivement par des bénévoles.

Depuis la fin des années 1990, une seule dameuse assurait l’entretien de la piste des Prévondes. Mais fin novembre, une fuite importante d’huile hydraulique met brutalement fin à son service. L’avis du mécanicien est sans appel : la machine est trop ancienne pour être réparée à un coût raisonnable.

Pour éviter une saison blanche, l’association qui gère le domaine agit rapidement et se tourne vers une solution d’occasion. Une décision nécessaire pour garantir la sécurité sur la piste, mais qui laisse les finances sous tension. Ici, les entrées ne couvrent pas les charges : le forfait est volontairement maintenu à cinq francs pour rester accessible aux familles.

Dameuse d’occasion récemment achetée

Aujourd’hui, les bénévoles cherchent donc à retrouver un équilibre financier, afin de poursuivre leur mission et continuer à faire vivre ce lieu d’initiation aux sports d’hiver, fréquenté depuis des générations.

Ecoutez l’entretien de Florent Aubort, responsable de l’équipe de bénévoles du domaine skiable des Prévondes