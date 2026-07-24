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PALP: Quand Béatrice Berrut rencontre la voix de Morcheeba

La pianiste montheysanne Béatrice Berrut et la chanteuse britannique Skye Edwards ont uni leurs univers mercredi soir au PALP Festival dans le concert De Bach au hip-hop. Quelques heures avant leur prestation, Radio Chablais a assisté à leur répétition et rencontré les deux artistes.

Sur le papier, rien ne semblait rapprocher la musique classique de Béatrice Berrut et l’univers trip-hop de Skye Edwards, voix emblématique du groupe Morcheeba. Pourtant, leur création De Bach au hip-hop fait dialoguer les œuvres de Bach, les chansons de Morcheeba et les compositions de la pianiste valaisanne dans un concert aussi intime qu’inattendu.

Quelques heures avant leur prestation au PALP Festival mercredi, Radio Chablais a pu assister à leur répétition et s’entretenir avec les deux artistes. Une rencontre qui revient sur la naissance de cette collaboration, leur manière de mêler deux univers musicaux et la complicité qui s’est installée entre elles.

▶️ Retrouvez ci-dessous l’entretien radio ainsi que les images de la répétition

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