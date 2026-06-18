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PAcom d’Ollon : « Malgré le dézonage d’1 million de m² de terrains constructibles, nous sommes toujours surdimensionnés. »

Après huit ans de travail, le législatif d’Ollon a validé vendredi dernier son PAcom, son Plan d’affectation communal.

Le dossier est maintenant présenté au Conseil d’Etat vaudois pour approbation et lever les oppositions d’ici la fin de l’année. Le texte définira les grands axes d’urbanisation de la commune, à l’exception du village boyard. Les agriculteurs de la région dénoncent une perte injustifiée de terrains agricoles et pourraient porter l’affaire jusqu’à la cour de droit administratif. Les explications de Patrick Turrian, syndic.

Les espaces constructibles, considérés comme surdimensionnés en plaine comme en montagne, ont été dézonés pour plus d’un million de m2. Malgré cela, la région d’Ollon demeure en surcapacité de plus de 5’000 lits à horizon 2041. Des changements qui ont été relativement bien compris par les différents propriétaires.

Les secteurs de Bretaye et du Chamossaire seront quant à eux réglés dans un PAcom distinct, alors que le village d’Ollon réfléchit à une densification de son secteur villas dans le cadre du programme Chablais Agglo, incluant Aigle, Bex, Collombey-Muraz, Massongex et Monthey.

Malgré ces nombreuses restrictions, que Patrick Turrian juge parfois «excessives» , le syndic estime ce texte-cadre indispensable.

ADC