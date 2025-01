RC - Dernières infos

Oser le hip hop sur de la musique baroque

Faire danser des artistes de hip hop sur de la musique baroque: voilà le pari fou de l’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL), en collaboration avec le Studio LesZarts de Vevey. Un spectacle qui se nomme « Hip Hop Orchestra » et qui se déroule ce mardi 14 et mercredi 15 janvier à la Salle Métropole de la ville olympique. A l’origine de cette idée, une femme: Violaine Contreras de Haro, responsable des activités éducatives et de la participation culturelle à l’OCL.

Découvrez en audio et en vidéo ci-dessous ce spectacle qui vise à mélanger les cultures et les générations:

