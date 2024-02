RC - Dernières infos

Ormont-Dessus : les nouvelles constructions seront très limitées

Selon la LAT, la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, la commune d’Ormont-Dessus possède trop de terrains à bâtir pour les 15 prochaines années.

Résultat : une grande partie des terrains constructibles des Diablerets et des hameaux alentours va être dézonée en espaces non-bâtissables d’ici à trois ans. Pour se mettre aux normes, la municipalité a été contrainte par le Canton de modifier ses règles du bâti et travaille depuis cinq ans sur un nouveau plan d’affectation communal. La première étape de ce règlement concerne le centre du village des Diablerets et a été mis à l’enquête début février. Cette modification suscite déjà de nombreuses oppositions et à terme, touchera près d’une cinquantaine de propriétaires fonciers. Le syndic Christian Reber regrette un dézonage injuste et estime que les petites communes paient les excès immobiliers des autres stations de montagne.

En plus de la limitation du droit à bâtir, la LAT met l’accent sur la sauvegarde de la biodiversité. Pour Christian Reber, la protection de l’environnement ne justifie pas un dézonage foncier aussi important.

Au total, près de 170 communes vaudoises devront diminuer leur zone à bâtir ces prochaines années. En région de montagne Leysin, Château-d’Oex et Rossinière sont notamment concernés.