Ormont-Dessus : Le retour du ski à Isenau franchit une étape significative

Le projet de relance du site d’Isenau franchit une étape clé à Ormont-Dessus. Le Conseil communal a validé à l’unanimité le plan d’affectation et la remontée à câble, ouvrant la voie à un développement touristique quatre saisons, et peut-être le retour du ski.

L’avenir touristique de la commune d’Ormont-Dessus se dessine favorablement. Mercredi soir, le conseil communal, réuni en séance extraordinaire, a accepté à l’unanimité le préavis municipal relatif au plan d’affectation d’Isenau ainsi que celui concernant la remontée à câble. Si le chemin reste encore long vers le retour de la pratique du ski à Isenau, disparue en 2017, il s’agit néanmoins d’une étape significative pour relancer une activité touristique, qui se veut quatre saisons.

Une bonne nouvelle pour le syndic d’Ormont-Dessus, Christian Reber.

Après une première annulation du tribunal fédéral, le projet a été revu à la baisse. Une reconsidération qui a donc porté ses fruits, comme nous le précise Christian Reber.

Au lendemain de ce vote, la municipalité a également annoncé la signature d’une convention avec deux organisations environnementales qui avaient fait opposition au projet : Pro Natura Vaud et le WWF. Une convention qui sera présentée lundi matin lors d’un point presse.

/LT