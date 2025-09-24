RC - Dernières infos

Ormont-Dessous veut développer un tourisme durable et quatre-saisons à l’horizon 2040

La commune d’Ormont-Dessous veut fortement développer un tourisme durable à l’année sur l’ensemble de son territoire.

La municipalité a dévoilé mardi dernier sa feuille de route à l’horizon 2040 composée de 83 mesures concrètes. Parmi les priorités de la syndique Gretel Ginier figurent le renforcement des offres sportives, événementielles et ludiques en lien avec la grimpe, le ski de fond et les chiens de traineau en hiver.

En parallèle de ces nouvelles animations, l’exécutif souhaite mettre en valeur son patrimoine en 2026 à travers sa baignade naturelle ainsi qu’une nouvelle signalétique sur les sentiers pédestres et VTT. Gretel Ginier, syndique d’Ormont-Dessous, souhaite dès à présent impliquer les habitants et les acteurs locaux dans la construction et la réalisation de ce plan d’actions.

Malgré la fermeture définitive en avril dernier de la populaire Buvette de l’Arsat, La commune ambitionne à terme de dynamiser son secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Gretel Ginier revient sur cet épisode controversé.

Pour réaliser ces projets touristiques, Ormont-Dessous pourrait bénéficier en novembre d’un financement de 200’000 francs de la Confédération ainsi que d’un accompagnement professionnel du canton.

Antoni Da Campo