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Ormont-Dessous reporte l’ouverture de sa baignade naturelle à 2027

La future baignade naturelle d’Ormont-Dessous n’ouvrira finalement pas ses portes cet été. La Municipalité a annoncé le report de son inauguration à juin 2027 en raison du retard pris dans les aménagements du site.

Les habitants et visiteurs devront patienter une année supplémentaire avant de profiter de la nouvelle baignade naturelle d’Ormont-Dessous. Dans un communiqué, la Municipalité annonce que l’ouverture du site, situé à 1’450 mètres d’altitude, est repoussée à juin 2027.

La décision a été prise alors que les aménagements extérieurs sont toujours en cours de réalisation. Les conditions climatiques rencontrées ces derniers mois en altitude ont ralenti l’avancement des travaux et n’ont pas permis de réunir les conditions nécessaires à une ouverture au public durant la saison estivale 2026.

Plutôt que d’ouvrir le site de manière anticipée, les autorités communales ont choisi de privilégier une mise en service dans des conditions optimales. Elles souhaitent garantir aux futurs usagers des infrastructures répondant pleinement aux exigences de sécurité, de qualité et de confort.

Cette année supplémentaire doit permettre de finaliser l’ensemble des aménagements prévus, aussi bien sur le site de baignade que dans ses abords immédiats. La Municipalité entend ainsi offrir à la population et aux visiteurs un espace de détente entièrement achevé et intégré à son environnement naturel.

Parallèlement, les démarches se poursuivent afin de trouver un tenancier pour le restaurant. L’exploitation de l’établissement pourra toutefois débuter indépendamment de l’ouverture de la baignade.

/LT