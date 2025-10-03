RC - Dernières infos

Ormont-Dessous : le refuge du Carroz a retrouvé toute sa splendeur

Le refuge du Carroz au-dessus des Mosses a retrouvé cette année un nouvel éclat.

Classé au patrimoine cantonal vaudois, le chalet d’alpage en tavillons, propriété de la commune, a vu son intérieur entièrement rénové et offre désormais 20 places en dortoir. Grâce à cette modernisation à 570’000 francs, la cabane peut désormais accueillir des visiteurs toute l’année, y compris en hiver, lorsque l’accès n’est possible qu’en ski de randonnée.

Depuis sa réouverture en février dernier, la commune observe une augmentation décuplée des réservations. Gretel Ginier, syndique d’Ormont-Dessous.

Le refuge bénéficie d’un nouvel espace cuisine et repas.

Cette revalorisation du bâti communal fait partie de la stratégie touristique horizon 2040 présentée mi-septembre par la commune.