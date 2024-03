RC - Dernières infos

On vote aujourd’hui et le Valais se prononce sur le projet de constitution

La Suisse vote en ce dimanche 3 mars. Sur deux objets fédéraux : la 13e rente AVS et l’augmentation de l’âge de la retraite. A ces rendez-vous de scrutin national s’ajoute des objets cantonaux.

En Valais, on vote sur la Loi concernant l’ouverture des magasins, LOM et sur la nouvelle constitution cantonale .Le projet prévoit notamment que les personnes de nationalité étrangère ont le droit de vote et d’éligibilité en matière communale. La variante propose que ces mêmes personnes n’accèdent pas à ces droits à l’échelon municipal.