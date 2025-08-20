RC - Dernières infos

“On fera notre propre voyage” : promesse tenue pour les jeunes de La Chaloupe

Cet été, plusieurs jeunes du foyer La Chaloupe ont quitté la Suisse pour la toute première fois. Direction Brighton, en Angleterre, pour un séjour placé sous le signe de l’autonomie, de la découverte… et des souvenirs inoubliables.

Au mois de juillet, un groupe de jeunes de la Fondation La Chaloupe a vécu un moment fort de leur adolescence : un séjour à Brighton, sur la côte sud de l’Angleterre.

Ce voyage, co-construit avec deux éducatrices, avait pour objectifs de créer des souvenirs durables, favoriser l’autonomie, et ouvrir une fenêtre sur une autre culture. Pour beaucoup, c’était une première : première fois à l’étranger, premier vol en avion, premiers pas dans une ville anglophone.

Le projet a été soutenu par les jeunes eux-mêmes, qui ont organisé une vente de gâteaux en amont pour financer une partie du séjour. Sur place, les découvertes ont été nombreuses : excursions, plage, culture anglaise…

Dans l’entretien audio ci-dessous, vous entendrez le témoignage de Wassila, de l’éducatrice Frédérique qui a accompagné le projet, ainsi que du directeur de La Chaloupe, Patrick Suard.

/JGA