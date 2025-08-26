RC - Dernières infos

« On est des vieux fourneaux », Enrico Margnetti, sculpteur du collectif La Vièze en Furie

Les promeneurs se rendant aux Gorges de la Vièze ont une raison supplémentaire de s’y aventurer cet été : l’exposition surprise du collectif montheysan « La Vièze en Furie ».

Pour la troisième fois — après des éditions au Nant de Choëx, au Pont-Rouge ou encore au parc de la Castalie —, le collectif d’artistes montheysans surprend à nouveau avec une exposition éphémère dans les Gorges de la Vièze à Monthey, site rouvert au public en 2016.

Fondé en 2019, ce groupe est anonyme et les membres peuvent changer d’une année à l’autre. « Parfois, nous sommes peu, des années nous avons été une quinzaine. En 2025, nous sommes partis à sept pour cette expo dans les Gorges de la Vièze », explique Enrico Margnetti, sculpteur et fondateur du collectif. Autre particularité : le collectif La Vièze en Furie ne donne aucune indication sur leur prochaine « sortie artistique », par conséquent les lieux des expositions sont tenus secrets jusqu’au dernier moment. « Ce n’est pas une galerie, ni un lieu d’exposition, c’est la nature. Nous voulons surtout embellir les sites et surprendre les promeneurs », ajoute le Montheysan d’origine tessinoise.

Jusqu’en octobre, les visiteurs pourront découvrir des œuvres en bois, en métal ou en tissu, disséminées le long de la montée vers la passerelle, tout en profitant du cadre féérique et frais des Gorges de la Vièze. « En 2019, nous avions choisi cet endroit car il est incroyable. C’est pour ça que nous sommes revenus une deuxième, puis une troisième fois cette année ».

Enrico Margnetti, sculpteur et co-fondateur du collectif « La Vièze en Furie », nous présente cette 7e « expo surprise ».

Une araignée au plafond. © Radio Chablais.

Entre deux mondes. © Radio Chablais.



« Sculpter avec les mots ». © Radio Chablais.

Guillaume Abbey