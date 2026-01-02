RC - Dernières infos

« On doit aux familles une identification la plus rapide et la plus professionnelle possible » Mathias Reynard, ministre de la santé, après l’incendie de Crans-Montana

Le drame de Crans-Montana qui s’est déroulé lors de la Saint-Sylvestre a laissé le Valais sous le choc pour le premier jour de l’an. Le bilan est très lourd: plus de 40 morts et 115 blessés.

Le violent incendie qui a ravagé le bar « Le Constellation » au coeur du village de Crans-Montana dans la nuit du 31 décembre a fait basculer des centaines de vies. Les autorités ont dressé un nouveau bilan ce jeudi en fin d’après-midi. Une quarantaine de personnes, en majorité des jeunes, ont péri et environ 115 autres ont été blessées, la plupart grands brûlés.

Présent au côté des autorités cantonales, Guy Parmelin, le président de la Confédération a rendu hommage aux victimes. Il a également souligné la force de l’engagement intercantonal et international. Une solidarité, toujours vive en Suisse lors de situations exceptionnelles, qui fait partie des valeurs du pays, comme l’a d’ailleurs rappelé Guy Parmelin.

De gros moyens engagés

Treize hélicoptères, 42 ambulances, trois camions catastrophe et quelque 150 intervenants sanitaires ont été engagés. Des moyens à la hauteur de ce drame, unique dans le canton, qui font preuve d’efficacité selon Mathias Reynard, chef du département de la Santé des affaires sociales et de la culture.

Les services hospitaliers font face à une tension extrême avec l’ajout de cette catastrophe. La population est appelée à aider d’un geste simple. Mathias Reynard.

Un engagement, un effort dans l’action et une solidarité que saluait Stéphane Ganzer, chef du département de la sécurité, des institutions et du sport lors de la conférence de presse. Il souligne également la force du système de milice qui a dû faire face à une situation à laquelle il n’est pas préparé.

Hommage aux victimes

Plusieurs centaines de personnes se sont recueillies durant la soirée de ce premier janvier à proximité du bar pour rendre hommage aux victimes de l’incendie. De nombreux bouquets de fleurs et des bougies ont été déposés au bord d’une route juste au-dessus du bar, a constaté un photographe de l’agence de presse Keystone-ATS. Environ 400 personnes ont pris part un peu plus tôt à une messe dans l’église de Crans-Montana. Une cérémonie présidée par l’évêque de Sion, Monseigneur Jean-Marie Lovey.

Les raisons du départ de l’incendie ne sont pas encore connues

Pour l’heure, la piste de l’accident est privilégiée, mais l’origine reste inconnue, le ministère public valaisan a ouvert une enquête. Béatrice Pilloud, procureure générale du canton du Valais.

Dans l’immédiat, la priorité est mise à l’identification des personnes décédées afin que les corps puissent être remis rapidement aux familles. Ce travail pourrait prendre plusieurs jours. Là aussi, de l’aide est attendue. Béatrice Pilloud.

Une helpline a été mise en place pour soutenir les familles au 0848 112 117.

Soutien en Suisse mais pas seulement

L’aéroport de Genève s’est dit prêt à déployer un dispositif d’accueil pour les familles de victimes de nationalité étrangère si nécessaire. Il s’agit par exemple d’offrir des endroits plus calmes, d’organiser des transferts jusqu’en Valais ou de mettre à disposition des personnes avec lesquelles les proches pourraient échanger, a indiqué le porte-parole de l’aéroport. Les hôpitaux vaudois, en particulier le CHUV et l’Hôpital Riviera-Chablais, prennent déjà en charge plusieurs patients, a de son côté indiqué le canton de Vaud.

En parallèle, le président français Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi que le pays accueillait dans ses hôpitaux « des blessés » de l’incendie. Le ministre des affaires étrangères italien avait déclaré plus tôt que le centre des grands brûlés de Niguarda, dans la banlieue de Milan, accueillera trois personnes gravement brûlées en provenance de la Suisse. Entre douze et quinze Italiens ont été hospitalisés à la suite de l’incendie, selon lui. Le ministre, qui se rendra vendredi à Crans-Montana, pour manifester sa solidarité mais aussi être aux côtés des concitoyens italiens, a-t-il indiqué lors d’une intervention sur une chaine de télévision transalpine.

MV/LJ/ATS