« On crée des locaux, mais aussi des souvenirs d’enfance »

Les bambins « tatchi » bénéficient depuis début août d’une crèche et d’une UAPE flambant neuve. Les locaux ont pu être dessinés sur mesure en fonction des besoins et des normes actuelles.

A Gryon, la crèche « l’Arbre à musique » et l’Unité d’accueil pour écoliers « le Baobab » ont fait peau neuve.

Les structures ont emménagé début août dans un espace total de 366 mètres carrés, construit en partie sur mesure et en fonction des normes actuelles. La crèche est même passée de 10 à 24 places, afin de pouvoir répondre à la demande. Le projet a pu être imaginé sur mesure, pour « créer des souvenirs d’enfance ».

Marijo Corthesy, directrice de l’Arbre à musique et du Baobab :

La présentation du concept pédagogique de l’Arbre à musique:

L’inauguration des nouveaux locaux est agendée à samedi 6 septembre, de 10 heures à 12h30, avec des visites des différents espaces ouvertes à tout le monde.