Ollon : une remontée mécanique abandonnée va être démantelée grâce à une association

La nature va retrouver ses droits à Chesières sur les hauts d’Ollon grâce à l’association bernoise Mountain Wilderness et la commune.

Vendredi, un petit-téléski laissé à l’abandon depuis des décennies près de Villars sera démantelé par une dizaine de bénévoles. Concrètement, les deux pylônes de cet ancien remonte-pente seront évacués par l’organisation qui se mobilise depuis 2023 pour renaturer les derniers espaces sauvages du pays.

Cette situation d’infrastructures obsolètes n’est pas un cas isolé : dans les montagnes suisses, des centaines d’anciennes installations touristiques, militaires et agricoles sont laissées en friche. Une tendance qui est à la hausse pour les remontées mécaniques en raison du réchauffement climatique. Louisa Deubzer, cheffe de projet nature sauvage chez Mountain Wilderness.

Les deux pylônes seront découpés à l’aide d’une meuleuse puis transportés en morceaux. Crédits : Mountain Wilderness

L’action de démantèlement de vendredi est importante mais insuffisante pour changer la donne selon Louisa Deubzer.

Une loi sur les remontées mécaniques oblige depuis 2007 les propriétaires à démanteler les installations en fin d’exploitation. Selon l’association Mountain Wilderness qui répertorie toutes les infrastructures abandonnées sur son site, ces mesures ne sont que rarement appliquées car les déconstructions sont systématiquement retardées de plusieurs années voir des décennies.