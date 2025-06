RC - Dernières infos

Ollon : une nouvelle piscine couverte devrait sortir de terre au sein du Collège de Perrosalle

Le Collège de Perrosalle d’Ollon continue sa mue et devrait se doter d’une nouvelle piscine à l’horizon 2028.

Le projet a franchi une nouvelle étape hier avec l’approbation du conseil communal d’un crédit d’étude de plus de 2 millions de francs. La future piscine couverte de 25 mètres remplacera le précédent bassin vieux de plus de 50 ans. Budgété à 15 millions de francs, l’infrastructure aquatique construite en partie avec du bois local fonctionnera grâce au solaire et à la géothermie.

Depuis le début de l’extension du collège, la durabilité énergétique fait partie des priorités de la commune. Selon Sally Ann Jufer, municipale boyarde en charge des bâtiments.

Ce nouveau bassin intérieur constitue un atout précieux pour la commune. On retrouve Sally Ann Jufer.

L’ancienne piscine et la salle de gym intérieure seront dans un même temps assainies et transformées en salles de classes, portant la capacité du Collège de Perrosalle à 620 élèves. La troisième et dernière étape de modernisation du complexe scolaire est prévue pour 2028 avec la rénovation du bâtiment principal datant des années 70 ainsi que le retrait des classes en préfabriqué.