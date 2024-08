RC - Dernières infos

Ollon présente sa vision pour son projet de réaménagement de l’espace de sport et de loisirs des Verchy

Ollon a présenté au travers d’un flyer adressé à la population les contours de son projet pour la zone de sport et de loisirs des Verchy, ainsi que sa vision d’ensemble.

En mars dernier, le Conseil communal avait tout juste accepté le projet, ensuite attaqué par un référendum à cause de de son coût et de la suppression de certaines infrastructures. Les Boyards devront voter le 22 septembre prochain sur le réaménagement de la zone, qui prévoit notamment la construction d’un nouveau terrain de football. Entre 2022 et 2024, le nombre de juniors du club sportif Ollon a bondi de 150 à 220 et la société parvient au bout des solutions pour leur trouver des espaces d’entrainement. Nicolas Croci Torti, municipal boyard chargé du projet:

La commune s’engage à reconstruire l’anneau d’athlétisme qui doit être remplacé par un terrain de football synthétique. On retrouve Nicolas Croci Torti:

