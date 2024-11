RC - Dernières infos

Ollon: le Forum Chablais Sport mettra l’accent sur l’avenir du ski dans la région

L’avenir de la pratique du ski dans notre région sera au centre des débats jeudi soir. À Ollon, l’Association Chablais Région y organise l’édition 2024 du Forum Chablais Sport.

L’avenir du ski dans notre région sera au centre des discussions jeudi soir, lors du Forum Chablais Sport à Ollon. Organisée par l’Association Chablais Région, cette table ronde réunira cinq experts du monde professionnel du sport, en passant par les décideurs publics ou encore les acteurs économiques qui entourent les activités hivernales. Objectif des discussions : envisager des solutions face aux nombreux défis qui se profilent à l’horizon. Entre le changement climatique et les enjeux liés à une discipline toujours plus couteuse, les axes de réflexion seront nombreux.

Nicolas Croci-Torti, président de la commission des sports de l’Association Chablais Région.

Si ce forum aura lieu à Ollon, et que les Alpes vaudoises seront représentées à la table des discussions, c’est aussi le cas de l’autre côté du Rhône, avec les représentants des Portes Du Soleil SA. Un forum qui entend créer des synergies et qui encourage à tirer à la même corde. On retrouve Nicolas Croci-Torti.

Notez que la population est invitée à prendre part à ce forum puisqu’il sera ouvert au public. Une édition 2024 qui se tiendra à la salle du Conseil communal d’Ollon, dès 18h00, jeudi soir.

Ludovic Turin