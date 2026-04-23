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Ollon: l’art s’intéresse à la mémoire familiale

Le Château de la Roche à Ollon accueille à partir de ce samedi une exposition intitulée « Un regard sur une époque ».

Le public est invité à découvrir le travail de Laura Chaplin, petite fille de Charlie Chaplin, qui pour l’occasion a convié un autre artiste, le peintre Francis Dayer. Ensemble ils portent un regard sur la mémoire et la transmission intergénérationnelle. Si Laura Chaplin dévoile sa vision de la mémoire familiale à travers des contes et des œuvres inspirées du pop art, Francis Dayer met en lumière son histoire par le biais d’une technique de peinture particulière avec du vin. Au final, ces deux artistes portent, à leur manière, un regard, ou des regards, sur notre société.

www.chateau-ollon.ch