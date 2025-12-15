RC - Dernières infos

Ollon : la grande salle va être modernisée et agrandie d’ici 2028

La grande salle d’Ollon va entamer sa mue au centre du village dès 2026.

Le conseil communal a approuvé vendredi à la majorité un crédit d’étude de 400’000 francs pour moderniser ce lieu emblématique de la vie associative boyarde depuis 77 ans. Durant cette année de réflexion, la municipalité sera accompagnée des sociétés locales et d’un architecte pour définir au mieux l’augmentation de la capacité d’accueil ainsi que la création d’un nouvel espace de réunion et de rangements.

Budgété à 4,2 millions, la revitalisation de la grande salle rendra le lieu accessible aux personnes à mobilité réduite et pourrait améliorer jusqu’à 30 % l’efficacité énergétique d’ici 2028. Sally-Ann Jufer, municipale en charge des bâtiments d’Ollon nous précise les prochaines échéances.

Quant au budget 2026, le législatif l’a entériné à l’unanimité après l’avoir amendé. Ce dernier alloue 25’000 francs supplémentaires aux sociétés locales et aux subventions sociales. La santé financière de la commune est sous contrôle selon la municipalité et permet d’aborder avec sérénité les investissements futurs pour le Collège de Perrosalle. La marge d’auto-financement augmente quant à elle de 600’000 francs et le déficit est stable à 1,6 million.

Antoni Da Campo