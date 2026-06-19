RC - Dernières infos

Ollon inaugure un parc de sculptures de l’artiste Boyard André Raboud

À Ollon, un nouveau lieu culturel a vu le jour vendredi au cœur du village. La commune a inauguré un parc de sculptures consacré à l’artiste Boyard André Raboud, figure reconnue sur la scène artistique internationale et habitant de la commune depuis près de 60 ans.

Installé dans un écrin de verdure à l’entrée du village, juste sous le poste de police, ce nouvel espace accueille quinze œuvres monumentales issues de la collection privée de l’artiste, surnommées les « petites mémères ». Le public pourra circuler librement dans la prairie pour découvrir les sculptures en plein air sur une période de deux ans renouvelable, et pourquoi pas acquérir un des créations.

À travers ce projet, Ollon entend valoriser le patrimoine artistique local et offrir un nouvel espace de découverte accessible à tous.

Crédit : Radio Chablais

ADC