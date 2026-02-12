RC - Dernières infos

Ollon: fermeture de la route de Verschiez

La route de Verschiez, sur la commune d’Ollon, sera fermée dès ce jeudi à 12h à la circulation et ce, pour une durée indéterminée.

Les fortes précipitations en sont la cause, selon la commune, qui l’indique sur son site internet.

12 février 2026

