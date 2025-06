RC - Dernières infos

Ollon: duel final entre Berat Memaj et Julia Macheret pour la municipalité

Après le départ du municipal Nicolas Crocci Torti, les électeurs d’Ollon sont appelés à voter ce dimanche 8 juin pour élire un nouveau membre de l’exécutif communal. Un second tour qui se jouera entre le libéral-radical Berat Memaj et la socialiste Julia Macheret.

C’est une élection complémentaire qui fait suite à un départ remarqué : Nicolas Crocci Torti, jusqu’ici membre PLR de la municipalité d’Ollon, a été nommé préfet du district d’Aigle. Son siège doit désormais être repourvu, et les citoyens de la commune sont invités à s’exprimer dans les urnes ce dimanche 8 juin.

Au premier tour, ils étaient trois candidats en lice. Mais pour le second, l’enjeu est plus net : un duel droite-gauche, entre Berat Memaj (PLR), et Julia Macheret (PS), laquelle a rassemblé le plus de suffrages lors du premier vote. Le candidat des Voix du Milieu Brett Barillon s’est entre-temps retiré.

À quelques jour du scrutin, les deux prétendants ont répondu à nos questions sur leur engagement, leur vision de la commune et les priorités qu’ils souhaitent porter au sein de la municipalité.

🎧 Entretien avec Berat Memaj (PLR)

Le candidat libéral-radical revient sur son envie de s’engager à Ollon, sa conception du rôle de municipal, et ses priorités s’il est élu.

🎧 Entretien avec Julia Macheret (PS)

La candidate socialiste défend une approche sensible aux enjeux sociaux, et souhaite incarner une autre voix au sein de l’exécutif.

Le ou la gagnante rejoindra les six municipaux déjà en place, pour compléter l’exécutif communal. Les résultats du scrutin seront connus dans l’après-midi du 8 juin.

/Jga