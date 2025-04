RC - Dernières infos

Ollon: 3 candidats pour l’élection complémentaire à la municipalité

Élection complémentaire à la Municipalité d’Ollon : trois candidatures sont validées pour le scrutin du 18 mai à la suite de la nomination du PLR Nicolas Croci Torti à la Préfecture du district d’Aigle.

La Municipalité d’Ollon informe que trois candidatures ont été officiellement déposées auprès du Greffe municipal dans le délai imparti. Il s’agit de celle de Julia Macheret pour le Parti Socialiste, de Berat Memaj pour le PLR et enfin de Brett Barillon pour le parti « Les Voix du Milieu ». Le premier tour se tiendra le dimanche 18 mai et en cas de second tour, celui-ci aurait lieu le dimanche 8 juin.