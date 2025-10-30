RC - Dernières infos

Octobre rose : la Montheysanne remet son chèque

Les bénévoles de l’Association La Montheysanne ont remis un chèque de 45’000 francs à la Ligue valaisanne contre le cancer ce mercredi soir, au terme de ce mois d’octobre symbole de solidarité envers les malades du cancer du sein.

L’Association La Montheysanne aide également à payer certaines factures de femmes malades vivant dans la précarité, à hauteur de 20’000 francs par an. De plus, des bons cadeaux en soins corporels, achetés chez les commerçants locaux par l’association, sont aussi offerts afin que les femmes malades puissent profiter de moments de douceur et de bien-être. En 2026, un nouveau soutien verra le jour en collaboration avec la Croix rouge Valais. La Montheysanne prendra en charge les frais de garde d’enfant aux Mamans malades qui doivent s’absenter pour suivre leur traitement.

Pour rappel, chaque année ce cancer touche 6550 personnes en Suisse.