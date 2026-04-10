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Noville: Un hôtel d’envergure à l’enquête, la Municipalité affiche son soutien

Un projet d’hôtel de 185 chambres est actuellement à l’enquête publique à Noville. Porté par des investisseurs privés, il pourrait devenir l’un des plus importants établissements de la Riviera.

La petite commune de Noville, un peu plus de 1’200 habitants, pourrait prochainement changer de dimension. Un projet hôtelier d’envergure, situé dans la zone d’activité des Fourches, est actuellement soumis à l’enquête publique. Avec ses 185 chambres réparties sur quatre niveaux, l’établissement ambitionne de devenir le deuxième plus grand de la Riviera, derrière Le Montreux Palace.

Du côté des autorités communales, le soutien est clair. « On est d’abord très heureux de voir un projet de cette envergure s’implanter ici, à Noville », souligne le syndic Pierre-Alain Karlen. Pour la Municipalité, ce projet répond à un besoin identifié dans la région. « On manque de capacités hôtelières dans le Haut-Lac », poursuit-il, mettant en avant une opportunité de développement pour l’ensemble du secteur.

Appart-Hôtel

L’établissement, qui fonctionnera sous forme d’appart-hôtel, vise principalement des séjours de courte et moyenne durée. Il pourrait notamment accueillir des stagiaires issus de l’Hôpital Riviera-Chablais, des personnes en formation ou encore des résidents temporaires en transition. Une orientation qui distingue ce projet d’une offre hôtelière classique.

Si son ampleur interpelle dans une commune de taille modeste, le syndic insiste sur son implantation en zone d’activité, distincte du village. « C’est une zone qui n’a rien à voir avec le village historique, qui doit rester dans sa configuration actuelle », précise-t-il. Le développement du secteur des Fourches, amorcé depuis plusieurs années, s’inscrit ainsi dans une logique de séparation des fonctions entre habitat et activités économiques.

Horizon 2027

Reste désormais l’étape de la mise à l’enquête, qui pourrait encore susciter des oppositions. Mais là aussi, la Municipalité se veut confiante. « C’est un projet qui est dans les clous », assure Pierre-Alain Karlen, évoquant l’absence de dérogations majeures. En cas de contestation, les autorités analyseront les oppositions, tout en affichant leur volonté de soutenir le projet.

Si le calendrier se déroule sans accroc, les travaux pourraient débuter rapidement, avec une mise en service envisagée à l’horizon 2027.

/LT