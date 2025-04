RC - Dernières infos

Noville : Explorez les Grangettes au travers de visites guidées thématisées

Pro Natura Vaud et la Fondation des Grangettes invitent à explorer les Grangettes à Noville. La saison 2025 débute le 26 avril. Objectif : sensibiliser à la préservation du site.

Pro Natura Vaud et la Fondation des Grangettes invite le public à la découverte de la Réserve naturelle. Située sur le territoire de la commune de Noville, la réserve des Grangettes est une des dernières zones au bord du lac Léman laissées à la nature. La saison 2025 de Pro Natura Vaud débute avec une découverte gratuite, le 26 avril et sera suivie jusqu’en octobre d’excursions mensuelles et d’animations familiales. L’objectif, In Fine, est de protéger et d’informer sur les motifs de préservation de ce site d’exception.

Guillaume Abbey a interviewé Céline Plancherel. Elle est collaboratrice en éducation à l’environnement au sein de Pro Natura Vaud. La Chablaisienne revient sur la mise sur pied de ces visites découvertes guidées.

Pour rappel, la première excursion de la saison, aura lieu le samedi 26 avril de 9h30 à 11h30 aux Grangettes.

Céline Plancherel souligne également « l’importance de l’accueil à la journée pour enfants durant l’été, » une initiative « qui permet aux plus jeunes de découvrir la nature de manière ludique et éducative« , conclut-elle.

Guillaume Abbey