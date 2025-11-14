RC - Dernières infos

Novembre signe le retour de Movember

Movember est de retour en ce mois de novembre. L’heure de rappeler l’importance de la prévention et de la sensibilisation aux cancers masculins. L’Hôpital Riviera Chablais se joint au mouvement.

Après Octobre Rose, le mois de novembre fait place à Movember. Il s’agit d’une campagne mondiale qui vise à sensibiliser aux cancers masculins, notamment ceux de la prostate et des testicules. Encore trop souvent tabous, les cancers masculins sont pourtant fréquents et des gestes simples peuvent favoriser la prise en charge rapide. Par les différentes actions menées durant le mois de novembre, l’Hôpital Riviera Chablais tient à rappeler qu’un diagnostic précoce offre de grande chance de guérison. Michel Zbinden, médecin cadre dans le service d’urologie de l’HRC.

Le cancer de la prostate est le plus fréquent chez l’homme, on parle d’un homme sur six qui risque d’être touché au cours de sa vie. Face à ces chiffres, la sensibilisation est essentielle et elle fait ses preuves. Michel Zbinden.

Le cancer des testicules est plus rare globalement, mais il est le plus fréquent chez la population masculine d’entre 25 et 40 ans.