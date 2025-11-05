RC - Dernières infos

Nouvelles surfaces économiques: le chantier GreenPlaces démarre à Martigny

Martigny densifie son offre économique : lancement concret du projet “GreenPlaces” hier, avec 26 halles artisanales modulables en construction au coude du Rhône.

À Martigny, le chantier du projet « GreenPlaces » a été lancé ce mercredi. Sur une parcelle située au coude du Rhône, 26 halles artisanales modulables vont sortir de terre, destinées à accueillir des entreprises locales — artisans, PME, services ou stockage. Chaque module fera environ 140 mètres carrés sur deux niveaux, avec la possibilité de combiner plusieurs unités pour obtenir des surfaces plus grandes.

L’idée, selon la Ville, est de répondre au manque de locaux souples dans la plaine du Rhône, et de soutenir l’activité économique régionale. Quant au CIO de GreenPlaces, il souligne l’importance du lien établi avec Martigny au moment de développer ce site en Valais. Au micro de Radio Chablais, Fabrice Bezençon est revenu sur cette démarche conjointe avec la Ville :

GreenPlaces ne deviendra toutefois pas propriétaire du site : la commune entend conserver la maîtrise foncière. C’est ce que rappelle le délégué à la promotion économique de Martigny, Fabien Bozon :

Le site sera construit en structure bois, avec une production solaire intégrée pour limiter l’impact énergétique. Les mises en location interviendront à la mise en service du site, prévu à l’automne 2026.

/JGA