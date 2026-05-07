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Nouvelles lois sur l’école valaisanne : les députés approuvent une vision pédagogique tournée vers l’avenir

Le parlement valaisan a approuvé mercredi en première lecture les trois nouvelles lois sur l’école valaisanne.

Plus qu’une mise à jour, le texte est une refonte totale d’une législation datant de 1962. Signe de l’importance de cette réforme : près de 300 amendements ont été déposés par les députés mais seule une minorité d’entre eux, 8%, ont été approuvés.

L’éducation numérique devient officiellement une mission afin de développer l’esprit critique des élèves à l’heure de la désinformation et de l’Intelligence Artificielle (IA). Le bilinguisme est également présenté comme un enjeu d’« unité cantonale ». Pour la députée PLR Andréa Duchoud, il est de bon augure que le canton se donne les moyens dans la loi d’encourager l’apprentissage français-allemand.

Pour la première fois, la lutte contre le harcèlement scolaire ainsi que les agissements malveillants en ligne figurent parmi les responsabilités de l’école moderne. Face à la hausse des incivilités, le député socialiste montheysan Olivier Ostrini salue ce durcissement de ton.

La seconde et dernière lecture du nouveau projet de lois sur l’école valaisanne devrait se tenir en juin prochain au Grand Conseil à Sion.

ADC