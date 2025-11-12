RC - Dernières infos

Nouvelle formation de conseillers pour la biodiversité et le climat: deux Chablaisiens l’ont suivie

Les premiers diplômes de conseillers pour la biodiversité et le climat ont été remis à l’École d’agriculture de Châteauneuf au mois d’octobre. Une Bouvéroude et un Collombeyboud font partie de cette volée initiale.

Les tout premiers conseillers à la biodiversité et au climat viennent d’obtenir leur diplôme, à l’école cantonale d’agriculture de Châteauneuf. Initiée cette année par l’Etat du Valais, le Bureau des Métiers et la Fondation pour le développement durable des régions de montagne a assuré l’organisation de cette formation, en partenariat avec la faitière Jardin Suisse Valais, le Fonds cantonal pour la formation continue des adultes et l’école d’agriculture.

Sur quatre jours, les participants, des paysagistes du secteur privé et des employés communaux, ont pu acquérir les bases nécessaires pour aménager et entretenir des espaces en extérieur, favorisant la biodiversité, et la lutte contre les îlots de chaleur. Les trente-trois élèves venus de tout le Canton ont alterné entre théorie et pratique. Au terme de ces « deux fois – deux jours » de formation, les participants ont validé les compétences au travers d’un examen écrit et oral.

Guillaume Abbey a rencontré deux paysagistes chablaisiens, qui ont passé leur diplôme et font partie de cette volée inaugurale. Vincent Lugon Moulin, de Collombey et Magali Frey du Bouveret.

A noter qu’une deuxième volée est d’ores et déjà annoncée par le service valaisan des forêts, de la nature et du paysage. Elle aura lieu les 27 et 28 avril, et les 4 et 5 mai 2026. Les inscriptions devraient s’ouvrir dans le courant de ce mois sur le site du Bureau des Métiers.

Guillaume Abbey