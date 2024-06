RC - Dernières infos

Nouvelle directrice pour le Château d’Aigle

Sophie Menghini a été nommée directrice du Château d’Aigle.

Actuellement directrice adjointe du Château de Chillon, elle prendra ses fonctions le 1er août prochain. Cet engagement intervient à la suite de travaux de réflexion menés depuis plus de deux ans par le comité de l’Association du Château d’Aigle et de ses Musées sur le positionnement du monument et une nouvelle stratégie. Le but est de pouvoir redorer son blason et le mettre davantage en valeur.