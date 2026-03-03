RC - Dernières infos

Nouvelle direction au Centre des Marmettes : cap sur la continuité et les défis à venir

Depuis le 1er septembre, le Centre des Marmettes à Monthey a changé de cap avec l’arrivée de Samuel Kuchel à sa direction. Six mois après sa prise de fonction, le nouveau directeur d’une fondation unique en Suisse romande évoque ses priorités et les enjeux futurs.

Installé à Monthey, le Centre des Marmettes accueille des adultes sourds, aveugles ou présentant des troubles sensoriels associés. Une mission spécifique qui fait de cette fondation un acteur singulier dans le paysage socio-éducatif romand.

En poste depuis plus de six mois, son nouveau directeur, Samuel Kuchel, a désormais eu le temps de prendre la mesure des réalités du terrain, tant sur le plan institutionnel qu’humain. Entre accompagnement individualisé des bénéficiaires, gestion des équipes et adaptation aux besoins évolutifs des résidents, les défis ne manquent pas pour cette structure spécialisée.

Après une phase d’observation et de transition, le nouvel homme fort des Marmettes entend inscrire son action dans la continuité du travail mené jusqu’ici, tout en apportant sa vision face aux enjeux actuels du secteur, notamment en matière d’accompagnement des personnes en situation de polyhandicap sensoriel.

À l’heure où le Centre des Marmettes poursuit sa mission auprès d’un public aux besoins spécifiques, son directeur a accepté de revenir sur ses premiers mois d’activité, ses priorités ainsi que les perspectives de développement de l’institution. Un entretien réalisé par Ludovic Turin.

/LT