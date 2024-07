RC - Dernières infos

Nouvel EMS à Bex: les travaux pourraient démarrer cet automne

Le futur EMS « Grande Fontaine » de Bex pourrait voir le jour à la fin 2026. Le projet a obtenu un permis de construire en mai et attend le feu vert du conseil d’Etat pour démarrer les travaux cet automne.

L’offre passera de 84, actuellement, à 124 résidents et de 130 à 190 collaborateurs. Le complexe, de 62 millions de francs, comprendra le lieu de résidence, un parking souterrain et un parc, le futur Parc Bernasconi. Nom choisi en l’honneur de la Fondation Fernand et Germaine Bernasconi-Cherix, donatrice pour le financement de ce parc.

Ouvert sur l’extérieur, au propre comme au figuré, le futur EMS proposera des salles aux sociétés locales et aux professionnels de la santé, comme des physiothérapeutes, des ostéopathes ou encore des médecins généralistes. Des animations pourront être organisées, en partenariat avec les résidents de Grande-Fontaine.

La planification des travaux par Thierry Michel, directeur de l’EMS Résidence bellerin.

Guillaume Abbey