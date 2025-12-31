RC - Dernières infos

Nouvel-An: les bonnes pratiques pour tirer les feux d’artifice en toute sécurité

Les feux d’artifice font partie des traditions associées aux célébrations du Nouvel An.

Afin d’assurer le bon déroulement des festivités et de garantir la sécurité de tous, il existe quelques règles de sécurité détaillées par Paul Von der Mühll. Il est le commandant du SDIS les Salines, qui s’occupe d’Ollon, Villars, Bex et Gryon.

Si toute l’année, l’utilisation d’engins pyrotechniques est interdite, elle est uniquement autorisée le 1er août et le 31 décembre. Les risques d’incendie lors d’un tir maladroit de feux d’artifice sont-ils les mêmes en hiver qu’en été ? La réponse du commandant du SDIS les Salines.

Et si toutefois un accident devait se produire, on vous rappelle les numéros : le 118 pour les incendies, et le 144 pour les urgences.