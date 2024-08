RC - Dernières infos

Nouveaux congés et gouvernance renforcée: les nouveautés de la rentrée scolaire vaudoise 2024-2025

La rentrée scolaire 2024-2025 se veut plus simple et efficiente. Le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle introduit de nouvelles mesures, dont les « congés joker » pour les familles.

Le canton de Vaud se prépare à une rentrée placée sous le signe de l’innovation et de l’adaptation aux besoins du terrain. Le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle, le DEF a annoncé mercredi une série de mesures pour la rentrée scolaire 2024-2025. Parmi les nouveautés, l’introduction des « congés joker », qui permettra aux familles de disposer de trois jours de congé par an pour leurs enfants. Les précisions du conseiller d’état vaudois en charge de la formation, Frédéric Borloz :

Autre mesure prévue : des révisions légales pour les écoles privées et l’enseignement à domicile, un mode d’éducation qui intéresse de plus en plus de familles vaudoises. Le conseiller d’état vaudois en charge de la formation, Frédéric Borloz :

Par ailleurs, le DEF souhaite poursuivre la promotion de vocations scientifiques à travers le Salon MINT, qui a attiré plus de 12’500 personnes en 2023. Ce dernier reviendra en 2025 avec un nouveau format.