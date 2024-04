RC - Dernières infos

Nouveauté dans le domaine de la santé en Valais

Un pôle de formation continue santé voit le jour en Valais.

Une initiative collaborative que l’on doit à trois partenaires : la Haute Ecole de Santé HES SO Valais-Wallis, la Croix Rouge Valais et l’ORTRA, l’Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du travail social en Valais. Cet engagement vise notamment à renforcer l’offre de formation continue dans le domaine de la santé en proposant des formations plus ciblées.

Isabelle Darbellay Métrailler, Directrice de la Croix-Rouge Valais.

Avec la création de ce pôle, les partenaires souhaitent non seulement créer des synergies mais également renforcer l’importance de la formation continue.

Lara de Preux-Allet, Directrice de la Haute Ecole de Santé HES-SO Valais/Wallis.