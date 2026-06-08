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« Nous sommes très sereins », le canton de Vaud dévoile son dispositif sécuritaire pour le G7

À une semaine du G7, sommet politique réunissant à Evian-les-Bains les sept plus grandes puissances occidentales du 15 au 17 juin, le canton de Vaud se dit prêt aujourd’hui à parer à toutes les menaces sécuritaires.

Près de 2’200 policiers, gendarmes, militaires, services de renseignement, pompiers, et civilistes seront mobilisés sur le territoire pour assurer en tout temps la sécurité de la population, la fluidité du trafic, tout en réduisant l’impact de l’événement sur les commerces locaux. Si tous les scénarios malveillants sont envisagés par les forces de l’ordre, du terrorisme au sabotage d’infrastructures critiques, en passant par les cyberattaques, l’espionnage ou les manifestations non autorisées, les frontières avec la France resteront ouvertes grâce à des contrôles renforcés. Vassilis Venizelos, conseiller d’Etat en charge de la sécurité, aborde cette période avec sérénité.

Contrairement à Genève et malgré une manifestation féministe prévue à Lausanne le 13 juin, Vaud ne préconise pas aux propriétaires de fermer leurs établissements. « La participation de différents groupes externes à la grève de samedi est une possibilité que nous surveillons. Nous agirons de manière proportionnée si cela se présente », prévient Sylvie Bula, commandante de la Police cantonale.

Pour les autorités, la situation sécuritaire diffère grandement du sommet politique de 2003. Cette fois, aucune délégation ne loge dans la capitale vaudoise et aucune manifestation anti-G7 n’est prévue. Le coût de cette importante mobilisation policière sera financé à hauteur de 80% par la Confédération. Cet important dispositif ne se fera pas au détriment des affaires courantes. Sylvie Bula.

Le canton recommande aux travailleurs de privilégier si possible le télétravail et de reporter tous les déplacements non essentiels pendant la durée du Sommet (15 au 17 juin). Le débarcadère d’Evian-les-Bains sera fermé du mercredi 10 juin à minuit au mercredi 17 juin inclus (décision des autorités françaises). La ligne CGN N1 vers Lausanne ne pourra donc pas être assurée normalement.

Toutes les informations officielles du canton de Vaud sur le G7 : vaud-info-g7.ch

ADC