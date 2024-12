RC - Dernières infos

« Notre passé, notre fierté » : découvrir la ville d’hier en flânant dans le Bex d’aujourd’hui

Installés à Bex entre 2023 et 2024, quinze panneaux relatent l’histoire de la cité du sel. Dans un souhait d’ouverture, le projet « Notre passé, notre fierté » n’est pas seulement adressé aux Bellerines et aux Bellerins.

Courant 2024, Bex a poursuivi la pose des panneaux en relation avec le projet « Notre passé, notre fierté » dans son centre-ville, avec l’objectif de valoriser le patrimoine et l’histoire de la troisième plus grande commune du Canton.

D’une dizaine en 2023, la localité en compte désormais 15. Au travers d’une balade à pied, les affichages proposent un retour dans le riche passé de celle que l’on nommait jadis « Bex-les Bains ». D’anecdotes, en histoire de familles de notables, en passant par l’architecture, mais aussi par les activités militaire et touristique au tournant du 20e siècle, la balade à travers le temps est complète. Le municipal chargé du tourisme Emmanuel Capancioni.

Grâce au projet « Notre passé, notre fierté », il est possible d’en apprendre davantage sur Bex, tout en flânant dans l’hypercentre. De plus, cette balade a été conçue afin qu’elle soit accessible aux non Bellerins de passage. Emmauel Capancioni.

Sur ce cheminement marqué, la municipalité de Bex et le comité de l’office du tourisme, sous l’égide d’Emmanuel Capancioni, ont collaboré avec Willy Jaquerod, un Bellerin passionné par sa ville et son histoire. L’exécutif n’exclut pas l’installation d’autres panneaux ces prochains mois. Il en aura coûté un peu moins de 10’000 francs pour cette réalisation.

Guillaume Abbey