RC - Dernières infos

Noël solidaire : les Pères Noëls Bleus mobilisés pour la condition paternelle en Valais

En cette période de fêtes, l’action des « Pères Noëls Bleus » revient mettre en lumière la réalité souvent méconnue des pères en difficulté et le travail essentiel mené par le Mouvement de la Condition Paternelle Valais. Le 13 décembre, l’association sera présente au Marché de Noël de Sion pour sensibiliser le public et récolter des dons lors d’une période particulièrement délicate pour de nombreuses familles.

À l’approche de Noël, une action de solidarité revient rappeler qu’aucun enfant ne devrait être privé de l’amour de ses deux parents, même quand la vie les a séparés. Les « Pères Noëls Bleus » sont de retours pour soutenir le Mouvement de la Condition Paternelle Valais, une association qui accompagne les pères en difficulté, grâce notamment à des dons privés. L’action prendra forme le 13 décembre prochain avec une présence de l’association lors du Marché de Noël de Sion. Une période toujours délicate pour les personnes qui rencontrent certaines difficultés familiales.

Pour en parler, et comprendre les enjeux derrière ce Mouvement de la Condition Paternelle Valais, j’ai rencontré son président, Benjamin Barmaz. Il a commencé par revenir sur l’action organisée en cette fin d’année, les « Pères Noël Bleus ».

/LT