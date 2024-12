RC - Dernières infos

Noël en musique à Champéry

Les Rencontres Musicales de Champéry, en collaboration avec la commission culturelle, proposent pour la première fois une animation musicale à Noël.

Une prestation festive et 100% féminine lundi soir au Temple et vendredi c’est la musique baroque qui sera à l’honneur à l’Eglise de Champéry. Cette première expérience à Noël renforce l’envie de l’association des Rencontres Musicales de Champéry de développer et diversifier l’offre tout au long de l’année dans la station.

Georges Mariétan, Président des Rencontres Musicales de Champéry