Nicolas Croci Torti nommé préfet du district d’Aigle

Le Conseil d’Etat vaudois a désigné Nicolas Croci Torti comme nouveau préfet du district d’Aigle. Un choix porté par son expérience locale et son engagement politique.

Le Conseil d’Etat a officialisé la nomination de Nicolas Croci Torti en tant que préfet du district d’Aigle, un poste qu’il assumera à partir du 1er juillet 2025. Conseiller municipal d’Ollon depuis près de neuf ans et doyen administratif à l’Etablissement scolaire de Bex, M. Croci Torti possède une solide expérience sur le terrain. Titulaire d’un bachelor de maître secondaire et d’un CAS en management d’établissements de formation, il a également été député pendant plus d’une législature, ce qui lui confère une connaissance approfondie des institutions locales. Sa nomination, après un processus de sélection rigoureux, souligne ses compétences et son enracinement dans le district d’Aigle.

/Comm-JG