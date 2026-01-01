RC - Dernières infos

Nez Rouge a ramené près de 16’000 personnes en sécurité durant les fêtes

Nez Rouge a été très sollicité lors du réveillon de la Saint-Sylvestre malgré une demande en léger recul.

Durant la nuit du Nouvel An, près de 1’200 bénévoles de l’organisation ont sillonné les routes de Suisse romande pour ramener les fêtards à bon port. En une seule nuit, près de 2’000 transports ont permis à des milliers de personnes de rentrer chez elles en toute sécurité. Cette soirée exceptionnelle représente un quart de l’ensemble des transports réalisés durant l’opération 2025.

Au total, sur toute la période des fêtes près de 16’000 personnes ont été véhiculées. Des chiffres en léger recul par rapport à l’an dernier, confirmant un changement durable des habitudes, amorcé depuis la crise sanitaire.

En ce jour de l’An, le message de Nez Rouge reste clair : en cas de facultés affaiblies, mieux vaut anticiper, déléguer ou appeler Nez Rouge.